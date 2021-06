A pesar de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la gente más humilde votó por nuestro movimiento, y eso es síntoma de que no se dejaron manipular, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de lo de la Línea del Metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuac, gente humilde, trabajadora, buena, entiende de que estas cosas desgraciadamente suceden y ahí no impacta política-electoralmente. Sin embargo, en las colonias de clase media, media alta y alta, ahí sí”.

Sin embargo, se quejó de la guerra sucia, por lo que exhibió y se quejó de un mensaje vía telefónica, que circuló durante el fin de semana, en el que se pedía no votar por los candidatos de Morena. (Por Arturo García Caudillo)