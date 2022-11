Inició la segunda vuelta y los Charros de Jalisco, no levantan en la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico y anoche, volvieron a perder en casa al caer por 6 carreras a cinco ante los Yaquis de Ciudad Obregón.

El toletero cubano, ex Charro de Jalisco, Dariel Álvarez se llevó la noche con cuatro carreras producidas, incluido un jonrón en la última entrada para confirmar el triunfo de los visitantes.

En 5 entradas y dos tercios, el abridor por Charros, Tyler Alexander, permitió 9 hits y 3 carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a 4 rivales, dejando su ERA en 5.90. En el relevo estuvieron Jared Wilson, Karch Kowalczyk y Josh Lueke, quien resultó el derrotado.

La novena jalisciense no levanta y de sus últimos 12 juegos, ha perdido 8.

Tras la primera vuelta, los Charros terminaron en el penúltimo lugar del standing con 15 partidos ganados y 20 perdidos y ahora que van tres juegos de la segunda vuelta, suman tres derrotas. (Por: Juan Carlos González / Foto: @charrosbeisbol).