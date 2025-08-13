Se trata de un importante sector de la población mexicana. Un sector al que le toca hacer frente a un presente complejo y a un futuro incierto. Las estadísticas son poco alentadoras y la realidad del día a día lo corroboran. Es un sector de la población más y mejor preparado, pero no necesariamente con expectativas prometedoras. Hoy echamos un vistazo a las condiciones educativas y laborales de los jóvenes en México, a propósito del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)