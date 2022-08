Aún cuando la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Luz Raquel, la mujer quemada viva el pasado 16 de julio en Zapopan, no permitiremos que las autoridades jaliscienses se laven las manos y eludan su responsabilidad, advierte la diputada de Hagamos, Mara Robles.

“No debemos permitir que esa sea la manera de diluir la responsabilidad de este Gobierno, de esta Fiscalía y de todas las instancias que de primer nivel tendrían que haber atendido el caso, porque no fue algo que ocurrió súbitamente”

Mara Robles le exige cuentas a las autoridades estatales no solo por el mal manejo del caso Luz Raquel sino también por el fracaso de las políticas públicas para la defensa y protección de las mujeres en Jalisco (Por Gricelda Torres Zambrano)