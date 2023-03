Este viernes en el Estadio Panamericano de beisbol fue presentado como nuevo manager de los Mariachis de Guadalajara Luis Borges, quien recibirá la oportunidad al mando del equipo en la Liga Mexicana de Beisbol.

Será su estreno como manager y comentó:

“Muy contento emocionado, es una nueva experiencia para mi, pero eso no quiere decir que no esté preparado. Estoy preparado para este momento y buscando un nuevo sistema, rodeado de gente muy buena, inteligente”, dijo en sus primeras palabras el llamado “Vampiro”, quien llegó al estadio en Helicóptero.

Agregó estar feliz por llegar a suelo Tapatío: “La ciudad está increíble. Yo soy de Yucatán y me siento muy contento y emocionado. Es una nueva experiencia para mí, pero eso no quiere decir que no esté preparado, yo me he preparado para este momento”.

Borges se retiró como jugador hace 5 años y había trabajado como coach de bateo en equipo filiales de grandes ligas y con los Charros de Jalisco. (Por Martín Navarro Vásquez)