Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que del centenar de funcionarios que integran el gabinete legal y ampliado, apenas ocho van a renunciar en busca de un cargo de representación popular.

“Pues la mayoría dijeron que se quedan al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron participar, ya los que conocemos que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar la estafeta con mucha anticipación para que tengan el liderazgo. Y otros que van a participar en procesos electorales federales, locales, y eso también es válido. No he visto los cuestionarios, pero, no, cien fueron los que se reunieron y creo que se van como ocho”.

Sin embargo, no quiso dar nombres, pues estos se conocerán en su momento. (Por Arturo García Caudillo)