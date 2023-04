El Mazatlán dio la campanada de la jornada al vencer 2-1 de visita a los Tigres de visita al estadio Universitario de Nuevo León.

Los tantos de Miguel Sansores y Francisco Venegas le dieron la victoria al equipo de Mazatlán. Sebastián Córdova descontó por los felinos.

El técnico Rubén Omar Romano se mostró feliz por el triunfo, dijo que el mérito es de los jugadores: “El mérito es de los jugadores, seguir creyendo en lo que estamos trabajando, en otro partidos merecíamos mas y no se dio, hoy venir a plantearse a un rival que será candidato al título. Hoy creo que supimos ofender, no nada más defender y el equipo se comportó a la altura”.

Fue apenas el segundo triunfo en el torneo para los de Mazatlán, que con 7 unidades sigue al fondo de la tabla de posiciones en la Liga MX.

En el Nou Camp León y Cruz Azul no se hicieron daño al empatar a cero goles.

Para hoy en el cierre de la jornada 14: Pumas Vs san Luis, Santos-Pachuca y Bravos Vs Atlas.