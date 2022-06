Vaticina el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no habrá recesión en Estados Unidos y plantea enfrentar la crisis económica de manera conjunta.

“Pienso que no va a haber recesión económica en Estados Unidos. Lo segundo, que si se agrava la situación económica en Estados Unidos, va a ser temporal, transitoria. Esos son mis pronósticos. Lo tercero tiene que ver con el deseo de que le vaya bien a Estados Unidos, porque no sólo son nuestros vecinos y amigos, y además viven muchos mexicanos en Estados Unidos, sino también la integración que tenemos ya en lo económico, y el caso de las remesas, nos afectaría un agravamiento en la crisis de Estados Unidos. Entonces deseamos que le vaya muy bien a Estados Unidos”.

Precisamente por ello, añade, en la reunión que sostengan en julio, le planteará al presidente Biden la necesidad de ayudarnos mutuamente en caso de que aumente la inflación y se agrande la crisis económica. (Por Arturo García Caudillo)