Las gemelas tapatías Mía y Lía Cueva Lobato lograron presea de bronce en la primera fecha de la Copa del Mundo de Clavados que tiene como sede Montreal, Canadá.

De apenas 15 años, las hermanas lograron sumar un total de 302.16 unidades para el tercer sitio. Las Chinas Yiwen Chen y Jia Chen, dieron gran exhibición para quedarse con el oro tras un puntaje de 329.94 unidades. La plata correspondió a las australianas Maddison Keeney y Alysha Koloi.

Además Randal Willars y Kevin Berlín se llevaron el segundo lugar también en sincronizados desde la plataforma de 10 metros con una puntuación de 400.41 unidades. La presea dorada fue para los chinos Renjie Zhao y Zhihao Yang, y el bronce quedó en manos de los británicos Bet Cutmore y Euan McCabe.

Así México suma cuatro preseas en el Mundial, tres de plata y una bronce. (Por Martín Navarro Vásquez)