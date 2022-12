Este jueves dos mexicanos fueron presentados en sus nuevos clubes en Europa.

Por un lado en Italia, Guillermo Ochoa estuvo en conferencia de prensa como refuerzo del equipo Salernitana y el arquero se mostró agradecido y contento con el nuevo reto.

“Estoy muy contento. Me han dicho los objetivos del club, me han contado del crecimiento y el futuro de la escuadra y el proyecto me gustó mucho”.

Ochoa debutará como portero del Salernitana el 4 de enero ante el Milán.

Por su parte de manera oficial este jueves el Espanyol de Barcelona presentó al defensa mexicano Cesar Montes como nuevo integrante del equipo de los Periquitos y dijo el porqué aceptó esa oferta.

“El club se identifica con mi persona, es humilde y trabajador, y me ha brindado la confianza y debo responder de la misma manera. Es el momento justo en mi carrera, después de un Mundial”.

Montes firmó contrato hasta el año 2028 y le pusieron precio de 30 millones de euros a la recisión de contrato. (Por Martín Navarro Vásquez)