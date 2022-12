No han parado las sorpresas en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar y este sábado se dió otra de las más grandes, cuando Marruecos dejó fuera a Portugal al imponerse por uno a cero en su partido de cuartos de final, disputado en la cancha del estadio Al Zumama.

Esta es la primera vez que un equipo africano logra llegar a las semifinales de una mundial.

A los 42 minutos y luego de un par de llegadas sin mayor peligro de Portugal, los de Marruecos anotaron el único gol del partido cuando Youssef En-Nesyri se levantó para rematar con la cabeza y enviar el balón al fondo dela portería ante la pésima salida del portero Diogo Costa, quien intentó cortar el centro, pero se quedó corto.

Por segundo partido consecutivo, el delantero Cristiano Ronaldo, fue relegado a la banca de suplentes por determinación del técnico Fernando Santos, quien decidió ingresarlo al campo al minuto 51, pero la situación no cambió con un cuadro portugués que no tuvo claridad frente al marco rival.

Y mientras Portugal que era marcado como favorito para llevarse el boleto, esta eliminado y debe regresar a casa, Marruecos esperará al ganador del duelo entre Inglaterra y Francia para conocer a su rival de semifinales. (Por: Juan Carlos González)