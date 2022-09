Con la presentación de la iniciativa para alargar la permanencia del Ejército en las calles, el PRI está poniendo en riesgo la alianza Va por México, asegura el presidente del PAN, Marko Cortés.

“La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”.

Y es que la diputada priísta Yolanda de la Torre presentó el viernes pasado una iniciativa para alargar el permiso para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, pasándolo de 2024 a 2028. (Por Arturo García Caudillo)