A pesar de la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, está claro que sigue sin haber justicia para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, pues el caso no está resuelto y seguimos sin saber dónde están los normalistas, así lo expresa la vice coordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán.

“Es evidente que el presidente de la República, Morena y muchos, muchos de la 4T han lucrado durante ocho años con el dolor de 43 familias. Es claro que hoy no hay justicia para las familias. Claramente no ha sucedido, no hay autores materiales de los hechos. Hoy lo que el Gobierno Federal lo que genera es una cortina de humo, pero justicia a las familias no les está dando”.

Incluso, recordó que el Ejecutivo Federal firmó como uno de sus cien compromisos de campaña, el averiguar dónde están los 43 estudiantes y eso no lo ha cumplido. (Por Arturo García Caudillo)