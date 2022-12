En la Ciudad de las Niñas y los Niños se realizó la carrera por la Fundación de Zapopan, que también marcó el final del serial Corramos Zapopan que incluye pruebas urbanas, rurales, extremas y que en la carrera de ayer contó con la participación de 4 mil 500 atletas.

Mostrando su nivel, al meterle mucha presión al puntero varonil, Cristian Citlali Moscote, se llevó el triunfo en la rama femenil con tiempo de 33 minutos y 36 segundos.

Sobre esta prueba de 10 kilómetros, Citlali Moscote, habló de su victoria y la pelea que le dio al primer lugar varonil.

“Si, realmente yo estoy muy contenta, he estado preparándome mucho para eventos internacionales. Entonces aquí la verdad es que lo tomé como preparación, salí atrás del primer lugar varonil y apenas aquí en el kilómetro 9 me rebasó el segundo lugar varonil, pero la verdad muy contenta, una excelente carrera para todos y muy feliz por la organización. A mi se me hizo una ruta rápida, muy bien organizado todo”.

El ganador de la prueba de ayer y además, Campeón de Campeones, por haber terminado en el primer lugar del serial Corramos Zapopan, fue Octavio Martínez; con las damas la ganadora del serial fue Michelle Barajas. (por. Juan Carlos González / Foto: Comude Zapopan)