A más de un año y medio de que se lleven a cabo las próximas elecciones federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los ciudadanos a apoyar la transformación del país mediante una avalancha de votos.

“Aprovecho para decirte a la gente, no sólo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos”.

Quizás esta sea la última vez que haga este llamado, explicó López Obrador, consciente de que con esta acción estaba incurriendo en un acto anticipado de campaña. (Por Arturo García Caudillo)