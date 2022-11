Pide el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sensatez entre sus compañeros legisladores, para procesar una reforma político electoral y no aceptar presiones de ningún tipo.

“Pues yo creo que lo de la Reforma Electoral no cabría. Yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en una Ley Reglamentaria sin haber modificado la Constitución. No se podría, y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara en favor de la constitucionalidad de una norma que infringe la disposición constitucional“.

Pero además, explica, la Corte tendría que revisar inmediatamente las acciones de inconstitucionalidad que se presenten, dado que el proceso electoral del 2024 inicia en septiembre del 2023, y eso obligaría a adelantar tiempos legislativos y judiciales. (Por Arturo García Caudillo)