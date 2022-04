La oposición no puede decir que no, sin antes conocer en qué consiste la Iniciativa presidencial de Reforma Electoral, así lo expresa el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

“Hay que esperar a que llegue el documento. El documento no ha llegado a la Cámara, ni siquiera lo he recibido yo, el presidente de la Cámara. Entonces eso tiene una connotación política que a mi juicio pudiera rayar en lo irresponsable. El decir no a priori de algo que ni siquiera conoces pues no creo que sea algo que esté en el contexto de abonar al mandato que tenemos del pueblo”.

Lo anterior lo declaró previo a la reunión que diputados de Morena, PT y Verde Ecologista, sostuvieron en Palacio Nacional con el presidente de la República. (Por Arturo García Caudillo)