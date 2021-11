Todos los estudiantes deben regresar a las aulas, ya no debe haber escuelas cerradas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí aprovechar para hacer un llamado a padres de familia, con todo respeto, madres de familia, maestras, maestros, directivos de las escuelas, autoridades, para que ya se terminen de enviar a todos los estudiantes, niños, adolescentes, a las escuelas, abrir todas las escuelas. Ya no debe haber escuelas cerradas”.

Hubo toda una campaña basada en que se iban a incrementar los contagios, aseguró, aunque afortunadamente eso no sucedió. (Por Arturo García Caudillo)