La propuesta presentada el día de ayer por una diputada local de Movimiento Ciudadano para descongelar una iniciativa, presentada en el 2019 mediante la cual se busca prohibir y castigar a quien realiza procesos de reconversión de las preferencias sexuales, no debe ser una cuestión oportunista bajo el contexto de la desaparición de una mujer habitante de Colima, a quienes se llevaron contra su voluntad a uno de estos espacios, consideró la Presidenta de la organización Unión Diversa de Jalisco, Fascinación Jiménez.

“Espero que no sea mero oportunismo, que sí sea la voluntad política de aprobar de una vez por todas aprobar esta ley que prohíba las terapias de conversión, que las castigue y las erradique, de una vez por todas”.

La presidenta de Unión Diversa mencionó que el caso de Verónica es uno de los muchos que ocurren, pero que no se viralizan o se mediatizan, por lo que muchas historias de personas que son llevadas en contra. (Por Aníbal Vivar García)