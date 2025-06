Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este domingo 22 de junio entraron en vigor una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, relacionadas con las condiciones en las que laboran socios de plataformas digitales, que buscan dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y repartidores de comida que operan bajo este esquema. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)