Ante la prisa del Ejecutivo para llevar a cabo una reforma electoral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, asegura que ya puso una fecha límite para que la oposición se decida.

“Hay un tiempo que ya lo señalé. Si, por parte de la mayoría de la Coalición Juntos Hacemos Historia, si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará al Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito en todas las encuestas, quieren que se reduzca el número de consejeros”.

Pero debido a que la reforma constitucional incluye la elección de los consejeros electorales, de no pasar, sería necesario apurar el proceso para la designación de los cuatro que están por concluir su periodo, para lo cual, añade Mier, no aceptarán acuerdos cupulares. (Por Arturo García Caudillo)