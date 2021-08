En el marco de la reunión plenaria de senadores y diputados del PRD, el coordinador electo de la fracción parlamentaria del Sol Azteca en San Lázaro, Luis Cházaro, asegura que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, cuenta con la solidaridad de su partido, ante la persecución política de que es objeto desde Palacio Nacional.

“No, no hay una defensa por parte del PRD, de Ricardo Anaya. Lo que hay es una solidaridad con todos aquellos que son perseguidos por cuestión de ideología política. Ricardo tendrá que enfrentar los procesos que vengan y aclarar. No corresponde al PRD, ni la defensa ni la condena. Lo que no es correcto es que en razón de ideas políticas o de críticas políticas, las instituciones de procuración de justicia se utilicen para perseguir a los oponentes políticos”.

No son los delitos, agregó, sino la persecución, que claramente viene de Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)