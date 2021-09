Este jueves comienza la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y los Astros de Jalisco presentaron a sus dos refuerzos de lujo para la campaña. Se trata del mexicano Jorge Gutiérrez y del nigeriano Ike Diogu, ambos ex jugadores de la NBA.

Gutiérrez, que en 2017 jugó para Charlotte en su última temporada en Estados Unidos, dice que le gusta el reto de ser líder en el equipo de Astros.

“Me siento cómodo con esa carga de ser necesario que la tome. Tengo experiencia y me siento cómodo de tomar esa posición. Mi experiencia, mi liderazgo es natural que los jóvenes y el equipo me vean como una persona que necesita estar al mando”.

Por su parte muy conforme quedó el entrenador español Sergio Valdeolmillos, quien es el coach de los Astros de Jalisco, luego de la contratación del mexicano y dijo que llega para marcar diferencia por la calidad que ha mostrado en la duela.

“Es un jugador que tiene la capacidad de jugar al 1 y al 2, y que puede defender en el 1 y 2, creo que eso nos da un salto de calidad tremenda. Yo de Jorge quiero la polivalencia y quiero su experiencia y aporte al juego lo que él sabe”.

Así, los Astros conforman una plantilla para pelear los primeros lugares en la Liga.

En la primera serie de la temporada, Astros de Jalisco visitará jueves y viernes a las Panteras de Aguascalientes. (Por Martín Navarro Vásquez)