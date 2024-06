Ante las declaraciones del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien culpó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de haberle permitido a la oposición ganar votos importantes en la pasada elección, la presidenta nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón, acusó de mentiroso al ex corcholata petista.

“En San Luis Potosí se logró para el movimiento los dos senadores de mayoría, pero también seis de los siete distritos federales. El cuestionamiento debería hacerlo usted a su partido y no al gobernador del Verde; el Verde intentó contribuir con senadores adicionales para el Plan C en los estados de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, pero desgraciadamente esto no se logró y no veo que usted cuestione a esos gobernadores. ¿Será que le da miedo que esos gobernadores son de Morena?”.

Y acusó a Noroña de comodino, al no quedarse en el PT a disputar una curul y preferir esperar sentado a que le cayera un cargo plurinominal por Morena. (Por Arturo García Caudillo)