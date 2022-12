Contra viento y marea, con o sin amenazas y diga lo que diga Morena, el PRI votará en contra de la Reforma Constitucional en materia Electoral, asegura el coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“No. No. No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no. Nosotros tenemos cuatro razones fundamentales, una de las cuales es de peso, para decir que no a la reforma electoral, y bueno, vamos a hacerlo y con nuestro voto aquí en el Pleno”.

Y es que ha corrido la versión de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se reunirá el 15 de diciembre para dictaminar el desafuero de Moreno Cárdenas, lo cual fue desmentido por Moreira. (Por Arturo García Caudillo)