El Atlas debe acostumbrarse a ganar trofeos, y antes de soñar con el tricampeonato, los Zorros deben ganar la la Super Copa de la Liga MX, donde se medirán en Los Ángeles a Cruz Azul, esto es lo que dijo Aldo Rocha.

“Primero que nada, enfocarnos a lo que viene principalmente. Tenemos un partido importante, es un trofeo oficial y este equipo se tiene que acostumbrar a ganar. Si este equipo se acostumbra a eso, podemos soñar con un tricampeonato, podemos soñar con la Concachampions, podemos soñar con lo que se nos presenta, pero como lo hemos venido haciendo: con humildad, con trabajo, con compañerismo”.

Manifestó el capitán de los Zorros, que el equipo campeón de los últimos dos torneos, no tiene límites: “Yo creo que este equipo no tiene techo, tiene muchísima hambre, tiene bastante humildad y trabajo de día a día. Si te das cuenta, acá no hay figuras. Es algo muy importante para la institución y para nosotros mismos. Yo creo que me quedo más con eso, el trabajo de día a día, con la humildad que tiene el equipo para trabajar y para seguir reponiéndose a las adversidades que se nos presentan”. (Por Martín Navarro Vásquez)