No es urgente la ratificación del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, y por tanto, no está violando la ley al ejercer sus funciones, asegura la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

“El secretario de Hacienda, desde el quince de julio que fue la fecha en que fue nombrado por el presidente de la República comenzó a ejercer su encargo con todas las facultades que tiene el titular de la Secretaría de Hacienda. El proceso de ratificación, de acuerdo a la propia Constitución, se da en fecha posterior que puede ser inmediata o puede ser, vamos a decir, a mediano plazo. No es condición de ninguna manera, para ejercer plenamente el cargo, el haber sido ratificado por la Cámara de Diputados”.

Por cierto, la Comisión Permanente remitió a la Cámara de Diputados para su análisis, el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O., y es muy probable que la próxima semana, en periodo extraordinario, se otorgue la ratificación. (Por Arturo García Caudillo)