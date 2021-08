Niega el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, haber intercedido, negociado o propuesto una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como publicó un diario de circulación nacional.

“No tengo nada que ver con Chiapas, sino respeto por ellos, y no he hablado con ningún dirigente, por lo que la información que aparece hoy de un corresponsal de la Jornada en Chiapas es inexacta, no tiene que ver conmigo y no he hablado con ningún maestro, de ninguna organización, en ninguna parte del país y menos en Chiapas”.

Asimismo, aseguró que hay delincuentes que están utilizando su nombre y fingiendo su voz para cometer fraudes vía telefónica. Explicó que ha hecho quince denuncias en tres años y la Fiscalía General de la República no ha hecho nada al respecto. (Por Arturo García Caudillo)