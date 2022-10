Aunque reconoce que las volantas u operativos de revisión se prestan a abusos de autoridad, el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, las apoya para inhibir la ola violenta que se registra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hace algunas semanas.

Dice que deberán implementarse con algunas modificaciones.

“Habría que valorar muchas situaciones porque anteriormente cuando había las volantas en mi opinión es solamente afinar detalles para que no se presten a abusos de autoridad. Es lo único que yo no quiero y no estoy de acuerdo en el sentido de que hay personas que van a sus trabajos y de repente por un abuso de autoridad ya no llegan, este se sienten frustrados y hay detallitos que solamente podemos ver en la Mesa de Seguridad.”

Agrega que a los municipios conurbados como Zapotlanejo también les ha funcionado la coordinación de los patrullajes con autoridades federales y estatales. (Por Claudia Manuela Pérez)