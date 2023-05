El presidente Andrés Manuel López Obrador, revela que ya está recibiendo los beneficios del Programa de Adultos Mayores y ya tiene su tarjeta del Banco del Bienestar.

“Se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes, y de inmediato salió de que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto. Ya la recibo porque ya me corresponde. Y aquí aprovecho para aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal. Es decir, es a todos los adultos mayores, pues son derechos universales, entonces yo no puedo decir, no lo recibo. Yo sí, a mí me va a ayudar, porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes”.

Dijo que vivirá de la pensión que le corresponde como trabajador al servicio del Estado a través del ISSSTE. Y en cuanto a su reciente declaración patrimonial, explicó que sus mayores ingresos fueron producto de la venta de su último libro, el cual le dio a ganar 3 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)