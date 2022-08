El 13 de Enero de 2020 la vida de María del Refugio Goche Flores cambio para siempre, víctima de una trombosis derivada de una complicación por la diabetes le amputaron la pierna derecha y desde ese entonces dejó de caminar.

Refugio se mantiene de la venta de dulces y como lo que gana es poco pide ayuda para reunir los 30 mil pesos que cuesta la prótesis que le permitirá caminar otra vez.

“Yo este anteriormente era alfarera, pero ya no lo puedo hacer por que ya casi no veo, tengo mucha debilidad visual, pero yo lo que quiero es volver a caminar. Desgraciadamente no puedo yo juntar para mi prótesis y ando tocando puertas a ver quién quisiera ayudarme, echarme la mano para salir adelante”.

María del Refugio vive en una humilde casa en el centro de Tlaquepaque con sus padres que también son adultos mayores y están enfermos, por eso pidió ayuda para ponerse de pie otra vez y volver a trabajar para mantenerse y apoyarlos a ellos.

Para ayudar a María del Refugio se puede depositar a la cuenta Santander 65-50199690-7 de Cáritas Diocesano de Guadalajara con el donativo de referencia “Prótesis Refugio”. (Por Víctor Montes Rentería)