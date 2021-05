Que no tiene nada qué ocultar ni de qué avergonzarse, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las denuncias que hicieran en su contra PAN y Movimiento Ciudadano ante la Organización de Estados Americanos, por considerar que ha violado en repetidas ocasiones las leyes electorales.

“Somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura. Prohibido prohibir, y si se quiere ir a la OEA a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlos, todos los ciudadanos. Y no tenemos nada en México qué esconder ni nada de qué avergonzarnos”.

Sin embargo, aseguró, estamos en víspera de la elección del 6 de junio, y este asunto es normal dada la efervescencia política. Por ello lo que todos los mexicanos debemos de procurar y garantizar son elecciones libres y denunciar los fraudes. (Por Arturo García Caudillo)