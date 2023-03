En el centro de Guadalajara llegó a su fin el Torneo T21 de futbol Down. En una de las finales emotivas, Jalisco refrendó el título en la categoría Serie A Expertos al vencer a Gladiadores de Nuevo León por 3 goles a 2. Los tres goles del equipo de casa fueron anotados por Santiago el Chicharito Encarnación. En otra de las categorías, Osos Down de Juanacatlán, vencieron 5 a 0 a los Gallos de Querétaro.

La final del Torneo de invitación Discapacidad Intelectual, fue para el DIF Tlaquepaque al vencer 10 goles a 4 al representativo de Córdica 21 Guadalajara. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoComude)