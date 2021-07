El jefe del comité organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto, no descartó este martes una cancelación de último momento de los Juegos Olímpicos, ya que la burbuja de la Villa Olímpica está rota, más atletas han dado positivo por Covid-19 en las últimas horas y los principales patrocinadores abandonaron los planes de asistir a la ceremonia de apertura del viernes.

La postura de los organizadores y del Comité Olímpico Internacional se han polarizado, pues el dirigente del COI, Thomas Bach, aseguró horas antes, que la cancelación no era una opción.

Todavía no inician los Juegos Olímpicos de Tokio y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ya está tomando muestras a los atletas, alertó hoy la Jefatura de Misión del Comité Olímpico Mexicano.

También se informa que los atletas que competirán el sábado 24 de julio, no participarán el viernes en la ceremonia de inauguración de los Juegos, debido al desgaste que ello implica, se estima que entre 60 y 80 mexicanos concentrados en la Villa Olímpica podrán asistir a la Ceremonia.

Por cierto que la delegación azteca sufrió sus primeras dos bajas, se trata de las ciclistas: Victoria Velasco y Yareli Acevedo al no ser elegibles conforme a los procesos de clasificación, lo que representa un garrafal error de la Federación Mexicana de esta disciplina.

La actividad en Tokio iniciará la madrugada de este miércoles con el duelo de softbol entre México y Canadá.

(Por Manuel Trujillo Soriano)