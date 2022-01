Ante la presión de la bancada de Morena, pues la creación de este organismo provocó una ruptura en su interior, el coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, decidió desaparecer la Comisión para Investigar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al estado de derecho en Veracruz.

“Porque no le conviene a Morena en este momento dividirse a la mitad, no le conviene al presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación tener a la mitad dividida, y por esa razón no importa, no importa. Lo que importa es que no vamos a arriar banderas y que no vamos a abandonar causas”.

Y de hecho, los casos detectados por este organismo pasarán a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación del Senado. (Por Arturo García Caudillo)