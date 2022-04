La autora de “Como Agua para Chocolate”, Laura Esquivel, y el escritor y periodista Guillermo Zamora fueron ratificados por el Senado de la República como nuevos embajadores de México en Brasil y Nicaragua, respectivamente.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reconoció la trayectoria de ambos personajes.

“Nominar a Laura Esquivel para nosotros representa exportar letras, exportar inteligencia, exportar identidad nacional, no sólo en su famosa Como Agua para Chocolate, sino en la más mexicana novela Malinchi. En segundo lugar, y aquí queremos decir algo sobre Nicaragua, a Guillermo Zamora: No abandone la democracia y eso le decimos nosotros desde el Grupo Plural a Guillermo Zamora, no abandone el principio de política exterior de protección a los derechos humanos”.

Ambos rindieron protesta de inmediato. (Por Arturo García Caudillo)