Finalmente, 15 días después de que se hiciera público un video en el que funcionarios ligado a la gobernadora fe Campeche, Layda Sandores, recibiendo fajos de billetes, la senadora de Morena, Rocío Abreu, una de las implicadas, respondió que eso es normal y no hay nada de qué sorprenderse.

“Yo trabajo mucho en mi estado, no es de un día, les vuelvo a repetir, con mucho gusto, chequen mis redes sociales, yo soy una gente que trabajo todos los días. Yo he presentado, lo saben ustedes, puntos que tal vez han incomodado. Estoy peleando que Pemex llegue a ciudad del Carmen. Tengo un tema que he pedido que proceda el juicio contra Alito Moreno, entonces sí, tengo muchos enemigos, precisamente”.

Dijo que el dinero que recibió puede haber salido de cualquier parte, y que ella los usó para apoyar a las comunidades pobres, sin pensar de dónde venía, porque allá es muy difícil encontrar bancos. (Por Arturo García Caudillo)