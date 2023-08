Al presentar los próximos juegos amistosos del Tricolor, el técnico de la Selección Mexicana Jaime Lozano dijo que Julián Quiñones tendrá las puertas abiertas del equipo, luego de que el jugador rechazó el llamado de Colombia, su país de nacimiento.

“Al final Julián su etapa como profesional la ha desarrollado en México, lleva muchos años aquí y está contento, agradecido con el país por la oportunidad cuando prácticamente no era nadie, sus principales logros los ha hecho en el país, es una decisión de él, que salimos beneficiados y si pasa por un buen momento como lo ha hecho en Atlas y América, tendrá posibilidades de ayudar a la Selección y seguirse ganando convocatorias más adelante”, dijo Lozano.

En la Fecha FIFA siguiente México se medirá ante Australia y Uzbekistán, y el técnico dijo que no llamará a todos los europeos.

“La intención es en cada Fecha FIFA, estamos viendo caso por caso sobre todo los mexicanos que están en Europa, los que están moviéndose de club, queremos ayudarles a que estén bien y para eso es importante lo mental; vamos a disponer de todos los jugadores yendo caso por caso, habrá algunos que hayan cambiado de club o estén por hacerlo, que se les cierra la fecha de registros, tendremos muchos, pero verán tres o cuatro jugadores que no vendrán y la respuesta es esa, apoyarlos en ese sentido, que pasan por un momento especial que es mantenerse en su club o cambiar de club”, agregó el DT del Tricolor. (Por Martín Navarro Vásquez)