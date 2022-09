Ante la falta de consenso, pues la oposición se mantiene en la misma postura, aún no se define si la reforma que permitirá que las Fuerzas Armadas continúen realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028 será discutida hoy mismo o hasta mañana en el Senado de la República, así lo comenta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“Nuestro grupo como lo he advertido junto con nuestros aliados no representan la mayoría calificada y estoy en el proceso de pláticas y conversaciones con coordinadores de otros grupos parlamentarios y de senadores en general, abriéndonos, viendo posibilidades de acuerdos. Hemos revisado muchas redacciones, propuestas y aún no hemos concluido”.

Por lo pronto, el dictamen fue subido de primera lectura ante el Pleno, por lo que, de acuerdo al procedimiento reglamentario, está listo para su discusión. (Por Arturo García Caudillo)