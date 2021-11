Sugiere el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar las encuestas como método para definir al próximo candidato presidencial de su partido.

“En Morena, en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos, el que se apliquen encuestas. En mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente. Entonces, si a mí me tocara participar, yo diría: yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar a quien gane la encuesta, hombre o mujer”.

Y aseguró que no utilizará los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. (Por Arturo García Caudillo)