El ciclista jalisciense Gerardo Ulloa informó que la Agencia Mundial Antidopaje lo suspendió 18 meses, por lo cual no participará ni en los Juegos Panamericanos de Chile ni en los Juegos Olímpicos de París lo que representa un duro golpe en su carrera deportiva.

Sin embargo, Ulloa aclaró que no dio positivo en ningún control antidopaje, sino que la sanción se debe a que no informó del cambio de su residencia. Para la WADA no cumplió con los estatus que indica el pasaporte biológico, y falló al momento de aplicar un exámen sorpresa.

“El día 17 de octubre acepté y firmé una carta de suspensión de la World Antidoping Agency WADA por no cumplir con los estatus que indica el pasaporte biológico. Para los que no conocen el significado del término ‘pasaporte biológico’ es un sistema que estableció la WADA en el 2008 en el ciclismo para identificar una serie de propiedades y variables en la sangre de los atletas durante diferentes chequeos sorpresa por lo cual tu responsabilidad como atleta es informar de tu lugar de residencia en cada momento y una franja horaria diaria en la que pueden presentarse para realizarte un control de dopaje por sorpresa”, explicó. (Por Martín Navarro Vásquez)