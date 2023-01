Al continuar la fecha 4 de la Liga MX no hubo goles en el Estadio La Bombonera, luego del empate sin goles entre Toluca y León.

Ambos equipo intentaron, pero no pudieron, sobre todo los diablos que tuvieron ventaja en la cancha ya que La Fiera se quedó con menos hombres, primer por la expulsión de Lucas Di Yorio al 37′ del primer tiempo y después de Paul Bellón al 63′.

A la fecha 4 le quedan dos partidos. Hoy a las 19:00 horas Pachuca Vs Necaxa y el juego Gallos Blancos Vs Cruz Azul fue reprogramado. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoTolucaFC)