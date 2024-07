Debut y despedida para tres tapatías en los Juegos Olímpicos de París, se trata de Paulina Martínez, Arantxa Cossío y Ahtziri Sandoval.

Por un lado Paulina Martínez fue derrotada en la ronda de 32 del judo -52 kg femenil en donde cayó con un resultado de 11-0 a manos de Mascha Ballhaus de Alemania.

“Estoy feliz por estar aquí en los Juegos, pero triste, porque uno siempre quere más. Hoy termina el estar aquí y por eso sí me alegro ya que fue un sueño poder llegar estos Juegos”, dijo Paulina nacida en Guadalajara.

Arantxa Cossio de igual manera tuvo debut y despedida en el tenis de mesa, al presentarse en la ronda de 32vos de Final, donde fue eliminada por Sofía Polcanova de Austria en cuatro sets.

Y en la Gimnasia Artística se presentó este domingo Ahtziri lució nerviosa, sobre todo en el salto, donde no falló un poco en los aterrizajes. Al final sus números fueron en salto 12.550, piso: 11.833, Barras: 12.266 y Viga: 11.733. No alcanzó a pasar a la final. (Por Martín Navarro Vásquez)