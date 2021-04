El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco le ordenó al IEPC que le reponga a Sergio Chávez Dávalos, la candidatura como aspirante de Morena a la alcaldía de Tonalá, por lo que en cuanto se le dé luz verde, comenzará con su campaña para obtener el voto.

“El día de ayer por la tarde el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco me da la razón y le ordena al Instituto Electoral me reponga la candidatura y me registre para poder estar en condiciones de salir y pedir el voto a los tonaltecas”.

El Tribunal Electoral consideró que una deficiente representación de su partido, no puede afectar su derecho a convertirse en candidato.

Morena tiene 24 horas para presentar la documentación. (Por Gricelda Torres Zambrano)