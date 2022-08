Es urgente el reglamento de la Ley de Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Jalisco, señala el Director de Corporativa de Fundaciones, David Pérez Rulfo, en el evento de entrega de apoyos por parte del Gobierno del Estado.

“Hay algunos pendientes y me voy a permitir señor gobernador comentarlo, uno de ellos es que esta ley de fomento desde su promulgación en el 2015 carece de un reglamento y todos ustedes saben que una ley sin reglamento pues es casi letra muerta y queda a voluntad de los actores y es un pendiente además que es facultad del Ejecutivo”.

Pérez Rulfo indicó que en la pasada administración se anunciaban los apoyos y no se entregaban y no se podía hacer nada porque no hay reglas.

Este miércoles se realizó la segunda entrega de apoyos a cerca de mil organizaciones de la sociedad civil en la entidad.

Hay una bolsa de 67 millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)