Asegura el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que no existen evidencias de que la variante Mu de covid 19 sea más contagiosa que variantes anteriores de Coronavirus.

“Ya tenemos la variante Mu, que se identificó al inicio del año en Sudamérica y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, solamente variante de interés, por lo tanto no existe evidencia que sea ni más trasmisible, ni más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas, escape a esta, o que esta variante escape a la inmunidad causada por las vacunas”.

Hasta el momento, dice, se han detectado en México todas las variables consideradas de preocupación, es decir, la Alpha, Beta, Gama y Delta; y las otras, llamadas de interés, como la Eta, Iota y Lambda, además de la Mu. (Por Arturo García Caudillo)