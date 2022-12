Adiós a la cascarita callejera.

Aprovechando cambios a la Ley de Ingresos para actualizar las sanciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, el Ayuntamiento de Zapopan aprobó multas de dos mil hasta 13 mil pesos a quienes practiquen juegos o deportes en espacios públicos si no son áreas destinadas a ese fin. Si bien ya se sancionaba el jugar en espacios no permitidos, ahora se podrá solicitar la intervención de la autoridad si genera molestia a las personas o sus bienes o entorpecen el tránsito de vehículos o personas, cita la norma.

Regidores acusaron que la redacción criminaliza el esparcimiento y que se pretende que se usen las unidades deportivas del municipio, cuando la mayoría de instalaciones se encuentran concesionadas a particulares.

En la voz el panista Omar Borboa.

“Cuando tengamos las unidades deportivas, los espacios para que los niños vayan a hacer su recreación ahí está bien, pero mientras no las tengamos terminadas yo creo que nada más es una multa por ponerle ahí a la Ley de Ingresos”.

La reforma también incorpora multas a quienes realicen disparos al aire, acosen a mujeres o fumen en espacios no permitidos, entre otras faltas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)