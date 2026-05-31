La Selección Mexicana de Futbol derrotó anoche 1-0 a su similar de Australia con solitario tanto de Johan Vásquez ante 78 mil aficionados que se dieron cita en el Rose Bowl de Pasadena, California. El entrenador Javier Aguirre dijo que se cumplió el objetivo y que ya tiene definida su lista de 26 convocados.

“Si necesitábamos ver y darle minutos a todos creo que se consiguió parcialmente el objetivo porque nos quedaron algunos ahí en el tintero, pero sí, estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11, insiste para Serbia ya esperamos tener más ventaja mas entrenamientos y más adaptación a la altura para la gente que llegó al final y a ver si logramos ya algo parecido a lo que será el día 11”.

Por su parte el atacante Cesar “Chino” Huerta quien fue convocado de último momento dice que buscarán hacer historia en el Mundial.

“La cereza en el pastel para mi sería hacer historia con esta selección creo que ese es el objetivo que está planteado dentro del vestidor y es lo que Javier nos ha inculcado desde el día uno que llegó y eso hace mucha ilusión a todo el grupo. Hacer historia es pasar el tramo que muchas veces nos hemos puesto de que la selección no tiene límites la selección está para competir y en casa queremos hacer un buen papel”.

En el transcurso de hoy el Vasco anunciará su lista final de convocados, por lo pronto, anticipó que en el partido ante Corea en Guadalajara se utilizarán el uniforme negro. El Tri concluye su preparación mundialista el jueves en Toluca contra Serbia. (Por Manuel Trujillo Soriano)