Hace 16 años que el matrimonio conformado por Yasir y Rosalía sufrió su prueba más difícil: la pérdida de su hijo Salvador apenas horas después de su nacimiento.

El bebé de esta pareja fue robado por una seudo enfermera de la clínica 45 del Seguro Social, y desde entonces nada saben sobre su paradero.

El robo hace unas semanas de una recién nacida del hospital de Zoquipan revivió el infierno que pasaron en diciembre de 2005.

“Pero esto te da a ver que estamos muy vulnerables. Nosotros sentimos coraje de que no se sigan tomando estas medidas como debe de ser, o sea un censo, un control más a fondo. Unas compañías que tengan buen capacitado a su personal. A mí me da mucho coraje que siga pasando esto”.

El interés de las autoridades por encontrar al bebé Salvador solamente duró unos meses y desde hace casi 15 años no han tenido noticias de la fiscalía.

Curiosamente el ahora fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez era en ese entonces gobernador interino de Jalisco. (Por José Luis Escamilla)