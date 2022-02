La localización de Chavita, el bebé robado hace 16 años de una clínica del IMSS, es un logro exclusivamente de su familia y no de las autoridades.

Fue la familia quien realizó el año pasado un retrato hablado con la posible imagen de Chavita en la actualidad, fue la familia la que estuvo pidiendo sin éxito copias de la averiguación previa y fue la familia la que no dejó de publicar en redes sociales su caso.

Habla Yasir Macías, papá de Chavita.

“-¿Qué le dices a la persona que te hizo la llamada, que te entrega la información, qué le dices en este momento?- Pues mira, yo estoy eternamente agradecido porque sabemos que actuó bien y estoy eternamente agradecido, no tengo palabras, que Dios me la bendiga mucho, que esté muy bien nada más, que esté muy bien. La persona que me dijo yo no quiero perjudicarla, yo no quiero nada, nada”.

Para esta familia todavía hay muchas interrogantes.

El acercamiento con Chavita deberá ser gradual porque finalmente durante los últimos 16 años ha llevado una vida paralela a la de ellos. (Por José Luis Escamilla)